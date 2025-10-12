Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата в Истанбул

Снимка ФБ

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция) с награден фонд 17 500 долара.

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха на финала представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:10, 21:19 за 50 минути на корта, предаде БНР.

Българките спечелиха лесно първия гейм, но във втората част се игра равностойно. Нционалките изоставаха с 18:19, но със серия от три поредни точки направиха обрат и затвориха мача.

Стефани Стоева и Габриела Стоева, пети от Олимпийските игри в Париж 2024 и от Световното първенство в Париж 2025, стигнаха до трофея с четири успеха, а срещу тези съпернички вече имат 11 победи и 11 мача.

Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова завоюваха шеста титла за 2025 година и трета от септември насам след успехите в Льовен (Белгия) и в Ал-Аин (ОАЕ).

