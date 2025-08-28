Стилияна Николова: Идва ми да си тръгна

кадър БНТ

Най-добрата в художествената ни гимнастика в момента проговори за психологическата тежест, която ѝ е причинило неубедителното представяне на Олимпиадата. Стилияна Николова призна в интервю за БНТ, че е имала желание да прекрати състезателната си кариера. Тя каза, че усещането да излизаш на състезание и зда се питаш дали пак ще се пролалиш, е кошмарно.

„Има моменти, в които ми идва да си тръгна. Но лесно няма”, заяви българската грация.

Стилияна Николова каза също, че е преминала този период на колебания и отчита огромния си успех на последното световно първенство и приноса си за петте медала.

