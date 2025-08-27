Стилияна Николова иска да стане актриса и да скочи с парашут

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Най-добрата българска гимнастичка Стилияна Николова показа петте медала от световното в студиото на Нова телевизия. Тя призна, че е доста уморена, но сега следват 2-3 седмици, в която програмата ѝ максимум е да си почива - без тренировки, без зала, без уреди.

Стилияна призна, че нейните предпочитания за почивка са екстремни изживявания. Тя вече се е гмуркала в Червено море, иска ѝ се да скочи с парашут, но засега това остава за по-късен етап.

Грацията ни разкри също, че след художествената гимнастика иска да стане филмова актриса. Тя каза, че ѝ се играе всичко, включително и отрицателни роли във филми на ужасите.

„Ужасно много са хората, които стоят зад успеха на световното и петте медала - лекари, физиотерапевти, хореографи, цялата федерация”, заяви Стилияна Николова.

