Стотици празнуваха Света Марина край село Ботево

Снимка Община Аксаково

Стотици граждани от цяла Североизточна България се събраха на фолклорния фестивал "Света Марина" в едноименната местност и манастирски комплекс край аксаковското село Ботево.

Празникът по традиция започна рано сутринта с литургия в малкия параклис, която бе отслужена от Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. По-късно Владиката освети традиционния за празника на Света Марина курбан, приготвен от телевизионния водещ Ути Бъчваров, след което бе дадено началото на фолклорната програма.

Тази година на сцената се качиха над 30 формации за автентичен фолклор от Североизтока.

Всички участници бяха поздравени от зам.-кмета на община Аксаково Руска Илиева си тръгнаха от местност "Света Марина" с много аплодисменти и грамоти.

Организатори и домакини на фестивала са Община Аксаково и фирма ЕТ „Арет – Петър Петров”.

Редактор "Екип на Петел",

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