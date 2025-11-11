Стотици турци почетоха в Солун паметта на създателя на републиката им Мустафа Кемал Ататюрк

Снимка Пиксабей

След продължителен период на реставрация днес къщата-музей "Ататюрк" отвори врати за посетители във връзка с 87-ата годишнина от смъртта му. Стотици турци пристигнаха специално за годишнината в Солун. Наложи се полицията да спре движението и да блокира няколко улици, за да успеят турците да положат цветя и отдадат почит на основателя на република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, който е роден и е живял в Солун.

Музеят е една от най-посещаваните забележителности в града. Реставрацията му е извършена от турската Агенция за сътрудничество и гръцките власти. Входа на къщата беше отрупан с цветя от турски граждани, които чакаха на опашка над два часа, за да посетят музея. Турски туристи заявиха пред гръцките медии, които отразиха събитието, че всичко, свързано с Ататюрк, за тях е национална светиня, защото той създава съвременна Турция. Неговият завет е за приятелство и мир на Балканите, подчертаха посетителите.

