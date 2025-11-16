Стратовулканът Сакураджима в Япония изригна

Кадър ютуб

Един от най-активните вулкани в Япония - Сакураджима, изригна рано сутринта в неделя и изхвърли облак от пепел и дим до 4400 метра височина. Изригването стана в 00:57 местно време (17:57 българско време в събота) в префектура Кагошима на остров Кюшу, съобщи Главната метеорологична агенция на Япония.

Според данните на сеизмолозите, изригването е било от експлозивен тип. При него не са регистрирани пирокластични потоци - опасни течения от гореща вулканична пепел, лава и газове. Властите потвърдиха, че към момента няма данни за нанесени щети или пострадали хора, пише Дунав мост.

Във връзка с изригването в различни райони на префектурите Кагошима и Миядзаки е въведено предупреждение за възможно падане на вулканична пепел. Метеорологичната агенция призова жителите в засегнатите райони да използват чадъри и маски за защита от пепелта и да шофират внимателно.

"В райони, където се очаква умерено количество пепел, моля, предприемете мерки за защита като използвате чадъри или маски и се уверете, че шофирате бавно", призова агенцията.

Нивото на опасност остава непроменено

В района на вулкана се запазва трето ниво на опасност по петстепенната скала, което забранява изкачването на планината. Достъпът до района в радиус от два километра от кратера остава ограничен.

Сакураджима е активен стратовулкан - висок, коничен вулкан, съставен от пластове втвърдена лава, тефра и вулканична пепел. Този тип вулкани изригват експлозивно, което понякога води до природни бедствия, особено в съчетание с пирокластични потоци.

Един от най-активните вулкани

Вулканът Сакураджима, разположен само на осем километра от град Кагошима с население от около 680 хиляди души, е един от най-активните вулкани в света. Той изригва практически постоянно от 1955 година, като хиляди малки експлозии се случват всяка година.

Бившият остров се превърна в полуостров след мащабното изригване през 1914 година, когато лавовите потоци го свързаха с полуостров Осуми. Най-голямото документирано изригване на Сакураджима е било през периода 1471-1476 година.

Поради експлозивния си потенциал и близостта до гъсто населени райони, вулканът е обявен за един от 16-те "десетилетни вулкани" на ООН - вулкани, заслужаващи специално изучаване заради опасността, която представляват за околното население.

