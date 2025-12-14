Стрелба на известния плаж Бондай в Сидни, има ранени

Кадър Х

Стрелба в Сидни. Има много пострадали. Двама души са открили огън на популярния плаж Бондай.

Австралийска телевизия показа как полицаи и медици оказват помощ на хора, лежащи на земята. Виждат се и оръжия, като се предполага, че са на извършителите. Единият стрелец е елиминиран, другият е ранен и арестуван, пишат местни медии, цитирани ото Нова ТВ.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи стрелбата на прочутия плаж Бондай в Сидни като „шокираща и тревожна“.

„Полицията и екипите за спешна помощ са на място и работят, за да спасяват животи. Мислите ми са с всички пострадали“, заяви Албанезе. Той призова хората в района да следват указанията на полицията на щата Нов Южен Уелс.

Междувременно от службите за спешна помощ съобщиха, че осем души са били транспортирани в различни болници в Сидни.

Няма официална информация за загинали.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!