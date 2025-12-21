Студен фронт носи сняг за Коледа

Снимка Пиксабей

Предстоящата седмица от 22 до 28 декември ще донесе динамична промяна във времето, като облачните и мъгливи дни ще отстъпят място на същинско зимно застудяване около празничните дни. Според седмичната прогноза на "Mетео Балканс", потвърдена и от данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), страната навлиза в период на валежи, които ще преминат от дъжд в сняг.

Началото на седмицата: Мъгли и облаци

В понеделник и вторник времето ще остане предимно облачно, а в равнинните части на страната ще се задържат трайни мъгли. Вятърът ще бъде слаб, първоначално от изток, а по-късно ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се движат в интервала между 5 и 10 градуса, но в районите с целодневни мъгли термометрите няма да покажат повече от 3 до 5 градуса. Минималните температури ще варират около нулата.

Обрат за Коледа: Дъждът преминава в сняг

Съществена промяна в синоптичната обстановка се очаква в сряда (Коледа). Около обяд над Западна България ще започнат валежи от дъжд, които в планините бързо ще се превърнат в сняг. През нощта срещу четвъртък застудяването ще се засили и валежите в Лудогорието, Предбалкана и високите полета на Западна България ще преминат в сняг.

"Апелираме шофьорите да пътуват внимателно – очакват се интензивни снеговалежи по планинските проходи, особено Витиня и Петрохан", предупреждават метеоролозите.

В четвъртък и петък температурите ще останат почти без дневен ход, като в петък максималните стойности ще бъдат между минус 5 и минус 1 градуса. Малко по-топло ще остане в Тракия с температури до 3–5 градуса.

Прогноза за уикенда

Валежите ще започнат да спират в петък, като най-късно това ще се случи в Западна България и Предбалкана. В събота облачността ще остане значителна, но вероятността за нови валежи е малка. Температурите ще започнат слабо да се повишават, но времето ще остане студено с преобладаващ вятър от североизток.

