Студенти на ТУ София покориха стартъп форум

Снимка SolarBlinds

Студентски екип от Техническия университет в София спечели наградата на публиката на първото издание на STARTUP FAIR в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Форумът се проведе на 13 ноември 2025 г. и събра 39 български стартъп компании, предприемачи, инвеститори и студенти.

Проектът SolarBlinds представлява иновативни щори, които същевременно функционират като панели за слънчева енергия. Екипът, който включва Денис Исметов от Стопанския факултет, Ивиян Стоянов от Факултета по автоматика и Александър Колчев от Факултета по електронна техника и технологии, получи една трета от всички гласове в онлайн вота, съобщи БТА.

„За нас беше чест да сме част от това вдъхновяващо събитие, което даде възможност да представим развитието на SolarBlinds и да срещнем нови партньори и съмишленици", споделиха от екипа.

Награди и признание

SolarBlinds получи статуетка на Stone Center и специална награда на стойност 10 000 лева – услуги в сферата на бизнеса, маркетинга и правото от Founder Center и Pleggi. Според екипа, проектът е отличен и със специална награда от списание Forbes Bulgaria.

„Предприемачеството е игра, която никога не свършва. Няма финал, няма момент, в който можем да кажем: Постигнах всичко", каза Цветелин Николов, организатор и идеен вдъхновител на форума, цитиран от БТА.

Форумът обедини наука и бизнес

STARTUP FAIR в УниБИТ събра иноватори, учени и представители на бизнеса в общо пространство. Според организатора Цветелин Николов, 80 процента от участващите компании имат утвърдени клиенти и капиталова оценка над 1 милион евро.

В рамките на форума се проведе и университетски хакатон, в който 38 участници от УниБИТ генерираха идеи и създаваха прототипи на стартъп компании. Победител в това състезание стана екипът на стартъп Fusion Reach – първокурсниците Константин Тепавичаров, Иля Пуляхин и Калоян Маринов.

