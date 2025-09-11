Светлана Гущерова по БТВ: Има ограничителна заповед срещу Християн Гущеров

кадър bTV

редактор Веселин Златков

В интервю с Венета Райкова в „Преди обед” Светлана Гущерова призна, че има издадена ограничителна заповед бившият ѝ съпруг да я доближава, както и децата им. Тя говори за него през цялото интервю с огромна благодарност и суперлативи, като заяви, че той я е носил на ръце, както и близките ѝ.

До ограничителната заповед обаче се стигнало, защото Християн Гущеров публикувал снимки на децата без нейно съгласие.

Гущерова категорично отрече, да е понесла някакво физическо насилие от мъжа си. Тя обаче добави, че постоянното му звънене за нея станало психически тормоз. В момента тя живеела в Правец в къща, заедно с майка си и децата, като от февруари се издържа сама.

Светлана Гущерова обясни също, че Християн започнал да я праща на кратки екскурзии, през които явно ѝ е изневерявал, което било доказано със снимки.

