Свлачище в Индонезия отне живота на 25 души

Екипът за идентификация на жертви при бедствия в Индонезия е получил 25 чувала с тела след свлачище в района Чисаруа в провинция Западна Ява, станало в събота.

Към 17:00 часа местно време 11 от жертвите са окончателно идентифицирани, съобщи говорителят на полицията Хендра Рохмаван. Процесът на идентификация продължава за останалите тела, като се извършва с помощта на съдебномедицински и научни методи, предава Нова ТВ.

Идентифицираните жертви включват 10 цели тела и една отделна част от тяло. Операциите по издирване и спасяване временно бяха преустановени заради неблагоприятни теренни условия, но се очаква да бъдат възобновени на 26 януари.

Свлачището, предизвикано от обилни валежи след няколкодневни интензивни дъждове, е нанесло значителни щети в района.

