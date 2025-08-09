ЦСКА и Черно море играят днес в четвъртия кръг на родното първенство

Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море

Отборите на ЦСКА и Черно море се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Васил Левски” е с начален час 19:00 и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов.

“Червените” започнаха кошмарно сезона и след първите три кръга имат едва две точки, спечелени след равенства срещу Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна), последвани от загуба от Локомотив (Пловдив). Това отрежда на тима 11-а позиция в подреждането и вече изоставане от седем точки от Левски и Лудогорец, предава Спортал.

“Моряците” от своя страна са с две победи - над Ботев (Пловдив) и Берое и равенство при визитата на Локомотив (София). Седемте точки отреждат на тима трета позиция към момента - с еднакъв актив с Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948.

Слабият старт при домакините доведе до раздяла със спортния директор Пауло Нога преди около седмица. Малко по-рано подобна бе съдбата и на капитана Лиъм Купър. Крилото Зюмюр Бютучи пък е изваден от състава по желание на наставника Душан Керкез заради непрофесионално поведение.

От друга страна положителната новина в ЦСКА от последните дни е привличането на голмайстора на миналия шампионат Леандро Годой, за когото бе платена солидна сума на Берое. Аржентинецът обаче няма да може да вземе участие в днешния мач, тъй като все още не е регистриран в състава на тима от София. Аут за мача е друго ново попълнение - Кевин Додай, който е с изкълчен глезен.

При Черно море пък в групата се завръщат Димитър Тонев и Жоао Бандаро, които бяха извън строя за миналия двубой. Играчите на Илиан Илиев вече са изцяло концентрирани в родния шампионат, след като преди седмица приключи с европейската си кампания с отпадане от Истанбул Башакшехир.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!