Цитиридис попиля Аксел и Слаш: Дъ-но!

„Най-долнопробното шоу, което е стъпвало на националния стадион. Дъ-но”, този краен коментар написа шоумена Николаос Цитиридис по повод концерта на рок гигантите Guns'n'Roses в София. Той изобщо не пести критиките за шоуто, което изглежда е разочаровало и някои от най-заклетите фенове на групата.

„Това, което гледахме днес като концерт на Guns'n'Roses, беше най-лошото нещо, което стадионът е виждал, а той е виждал мачове на националния отбор.

Всичко започна в 19:30, защото очевидно бяхме на детски рожден ден. Зазвуча Welcome To the Jungle, докато половината стадион беше навън, все още по опашки за бира.

Всъщност, най-хубавото нещо на концерта бяха мобилните бираджии с кегове на гърба, които сипваха бира без опашки. Срещу 8 лева.

Аксел Роуз със сигурност е пял по-лошо, но днес със сигурност не пя добре. Даже не съм сигурен, че знаеше в коя държава се намира. Нито веднъж не се обърна към публиката, нито веднъж не спомена София.

Беше толкова гадно, че преспокойно групата можеше да качва на сцената по един фен, който да пее песните на бандата, вместо Аксел”, изля яростта си Цитиридис в социалната мрежа.

