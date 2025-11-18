Цяла година не си купи нищо освен бельо и чорапи

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Шопинг маниачка, която сама се определя като такава, успя да се пребори със себе си и за една година да не си купи нищо, освен бельо и чорапи. Това разкри самата тя пред bTV.

Маргарита Кожухарова, която е архитект по професия, се похвали, че е успяла да се справи с изкушението и за последните 12 месеца да не си купи нито нови дрехи, нито обувки, чанти и други аксесоари.

Тя призна, че преди това е пазарувала много и се събуждала с натрапчивата мисъл, че трябва да подрежда гардероба си, а заедно с това не е намирала любимите си дрехи. Затова Маргарита решила да направи „детокс” от пазаруването поне за година.

Тя посъветва зрителите с подобен проблем да купуват само уникални скъпи дрехи при големи намаления. Друга възможност е сами да апликират стари свои дрехи, като им дадат нов живот. Третият ѝ съвет е, когато човек пътува, да не се поддава на изкушението, а да купува само по едно нещо от местен производител.

