Тагарев: Тръмп до момента не е направил нищо срещу Русия

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Русия направи публична и медийна „специална психологическа операция”, резултатът от която беше мирният план на САЩ от 28 точки, това коментира по bTV бившият военен министър Тодор Тагарев. Целта на руската операция е да убеди Тръмп, че Украйна не иска прекратяване на войната, но Зеленски и екипът му успяха да парират това твърдение, добави той.

„Тръмп не е направил нищо срещу Русия. Санкциите срещу петролните компании бяха обявени, но реално ги няма”, подчерта Тагарев. Той допълни, че САЩ вече са спрели оръжията като помощ за Украйна, вече ѝ ги продават, но и продажбите са станали незначителни.

Бившият военен министър коментира и думите на президента Румен Радев, че мрните договори се пишат от победителите.

„Няма победител в тази война. Намекът му е, че Русия е победила, но това не е така. Тя не може да завземе тази територия от 6000 кв. км вече 4 години, затова иска да ги получи като част от мирното споразумение”, заяви Тагарев, според когото позицията на държавния глава е недостойна.

