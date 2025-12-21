Търговци връщат евро за отказани коледни подаръци след Нова година

Снимка Пиксабей

Подаръците, поръчани за Коледа в левове, ще бъдат възстановявани в евро, ако бъдат върнати след 1 януари 2026 година. За това предупреждават редица онлайн търговци, които вече обновяват общите си условия заради предстоящото влизане на България в еврозоната. Промяната засяга хиляди потребители, които пазаруват активно в дните преди празниците, пише Дунав мост.

Законът за защита на потребителите дава право на клиентите да върнат стока, закупена онлайн, в срок от 14 дни без посочване на причина. Тъй като този срок за настоящите поръчки ще изтече след 1 януари, когато официалната валута вече ще бъде еврото, търговците са задължени да преведат парите по банковите сметки на клиентите в новата валута.

Фиксиран курс и автоматично превалутиране

Възстановяването на сумите ще се извършва по официалния фиксиран курс на БНБ – 1.95583 лева за едно евро. Това е необратим курс, който не подлежи на промяна или допълнителни такси при превалутирането.

Според експерти и справка в Закона за въвеждане на еврото, банковите сметки на гражданите ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в нощта на 31 декември срещу 1 януари. Това означава, че дори клиентът да е платил с карта в левове през декември, при "сторниране" на операцията през януари, системата ще отрази постъплението в евро.

Пример за изчисление

Търговците дават конкретни примери, за да улеснят потребителите. Ако сте закупили подарък за 100 лева и решите да го върнете след Нова година, сумата, която трябва да постъпи по сметката ви, е 51.13 евро.

Изчислението се прави, като сумата в левове се раздели на 1.95583 и се закръгли до втория знак след десетичната запетая според математическите правила.

Съвети към потребителите

Експертите съветват клиентите да не се доверяват сляпо на автоматичните системи, а сами да проверяват преводите. Възможни са технически грешки или неволни пропуски в първите дни на миграцията към еврото.

"При възникнали нередности или неправилно изчислен курс, потребителите могат да подават сигнали към Комисията за защита на потребителите," напомнят от асоциациите за електронна търговия.

Важно е да се знае, че при плащания в брой (наложен платеж) и връщане на стоката във физически магазин през месец януари (период на двойно обращение), търговецът е длъжен да върне парите в евро, освен ако няма достатъчна наличност в касата. При банковите преводи обаче няма изключение – те задължително са в евро.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!