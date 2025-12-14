Температурите паднаха до - 27°C в САЩ

Снимка Пиксабей

Арктически въздушни маси нахлуха в САЩ от Канада и донесоха смразяващи температури в края на тази седмица. Около 60 милиона души, живеещи в регионите от Северните равнини до американския Югоизток, са под предупреждение за опасно студено време и леден вятър.

По информация на Националната метеорологична служба на САЩ, цитирана от БНР, най-сериозно засегнати са щатите Северна Дакота, Минесота и Уисконсин.

Ледената прегръдка на зимата обхвана големи метрополиси като Минеаполис, Чикаго, Сейнт Луис и Атланта. Предупрежденията важат дори за по-южни градове като Нашвил, Мемфис, Ню Орлиънс и Джаксънвил.

В Чикаго термометрите показват -18 градуса по Целзий от събота насам, но заради силния вятър усещането е за около -25 градуса. Още по-тежка е ситуацията в Гранд Форкс, Северна Дакота, където при реални -24 градуса, усещането за студ достига до екстремните -36 градуса.

Синоптиците прогнозират, че в района на Минеаполис температурите ще паднат до -26 градуса. За жителите на Дакота, Минесота и Уисконсин комбинираният ефект на студа и вятъра ще създаде усещане за температури между -35 и -37 градуса.

Очакват се снеговалежи по Източното крайбрежие

Снежната покривка вече обхвана части от щатите Айова, Илинойс и Индиана. Прогнозите предвиждат снеговалежи за широка територия, включваща Индианаполис, Синсинати, Кливланд, Филаделфия, столицата Вашингтон и Ню Йорк.

Предупрежденията за опасно време се простират необичайно далеч на юг, като достигат дори до Монтгомъри, столицата на щата Алабама.

