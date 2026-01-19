Температурите в Полша паднаха до - 22°

Снимка Пиксабей

Полярен студ обхвана Полша през последните 24 часа, като живакът в термометрите падна до екстремните минус 22 градуса по Целзий. Арктическата вълна удари най-силно североизточните райони на страната, превръщайки известния коридор Сувалки в истински леден капан, пише Дунав мост.

Ледената прегръдка на Сувалки

Синоптичните станции в региона, известен като "полюсът на студа" в Полша, отчетоха температурни рекорди за тази зима. Продължителният студ доведе до пълното замръзване на езерото Ханча – най-дълбокия воден басейн в страната. Ледена кора покри и водите на река Чарна Ханча, което е ясен индикатор за интензивността и продължителността на застудяването.

Дневните температури в страната остават опасно ниски, вариращи около минус 10 градуса, което създава условия за хипотермия и сериозни технически проблеми.

Икономическата цена на студа

Въпреки красивите зимни пейзажи, студената вълна носи сериозни икономически предизвикателства. Общинските власти в големите градове вече съобщават за многократно увеличение на разходите за снегопочистване и обработка на пътищата.

"Бюджетите за зимна поддръжка се топят по-бързо от снега," коментират икономически анализатори.

Освен преките разходи за почистване, страната е изправена пред сериозен енергиен тест. Полша, която все още разчита силно на въглищни централи, е изправена пред риска от драстично влошаване на качеството на въздуха (смог) заради масовото отопление на твърдо гориво при тези екстремни условия.

Прогноза: Още сняг

Метеорологичните модели не дават надежда за бързо затопляне. Синоптиците предупреждават за нова порция обилен снеговалеж, който ще обхване цялата страна през идната седмица. Комбинацията от нов сняг и екстремно ниски температури ще постави на допълнително изпитание транспортната и енергийната инфраструктура на държавата.

