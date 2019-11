Тервел Пулев се завърна блестящо с нокаут в първия рунд

Един от най-добрите и прогресиращи български професионални боксьори Тервел Пулев (вече 14-0, 12 КО) постигна 14-ата си поредна победа и първа след над половин година отсъствие от ринга заради фрактура на ръката. По-малкият брат на Кубрат Пулев победи категорично с ТКО още в първия рунд далеч по-опитния от него Каи Курзава (38-9) на галавечер край германския град Кьолн.

Tervel Pulev (14-0, 12 KO's) TKO-1 Kai Kurzawa (38-9). Kurzawa down twice in the 1st and the referee waves things off. pic.twitter.com/Z1iwSKaeiN