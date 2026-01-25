Тежък инцидент на писта в Рила

Снимка Пиксабей

Тежък инцидент беляза неделния ден в планината. Сноубордистка получи сериозна черепно-мозъчна травма след падане на писта в района на Седемте рилски езера днес, 25 януари 2026 година, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст, пише Дунав мост.

Състоянието на пострадалата е било критично, което е наложило незабавна въздушна евакуация. На място е изпратен медицински хеликоптер, който е транспортирал момичето до специализирано летище в София, откъдето тя е поета от екип на Спешна помощ и откарана в лечебно заведение.

"Случаят е много тежък, момиче е получило тежък удар в главата", уточниха дежурните в спасителната служба.

Коварни условия в планината

Въпреки тежкия инцидент, от ПСС посочват, че условията за туризъм в момента са "относително добри". Всички съоръжения в планинските курорти работят. Именно тази "привидност" за сигурност обаче често се оказва капан за любителите на зимните спортове. По високите части духат умерени ветрове, а времето е облачно.

Температурите в планината остават нетипично високи за края на януари. Според данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), на височина 2000 метра термометрите показват около 1 градус, а на 1200 метра температурата достига до 8 градуса.

Предупреждение към туристите

Планинските спасители напомнят, че мекото време променя структурата на снега и прави пистите по-непредвидими. От ПСС призовават за повишено внимание и използване на пълна защитна екипировка, особено в райони с висока концентрация на туристи. Към момента няма допълнителна информация за самоличността на пострадалото момиче, освен че състоянието му остава под лекарско наблюдение.

