Тимъти Шаламе разкри времевия скок в „Дюн: Част трета“

Кадър ютуб

Тимъти Шаламе потвърди, че действието на „Дюн: Част трета“ ще се развива близо две десетилетия след събитията във втория филм. Актьорът разкри това по време на участието си в „Шоуто на Греъм Нортън“ на 12 декември, където привлече внимание с новата си визия – силно подстригана коса вместо характерните си къдрици.

Шаламе обясни, че промяната е свързана с ролята му в третата част на научнофантастичната сага. Той уточни, че героят му ще бъде с 15–20 години по-възрастен и това е наложило осезаема трансформация. Актьорът разказа с усмивка, че първоначално подстригването било до три милиметра, след което режисьорът поискал още по-къса дължина, докато той самият молил да не се стига до крайности, пише Нова ТВ.

Още през септември режисьорът Дени Вилньов обяви, че третият филм ще бъде последният му в поредицата. Той подчерта, че първите две продукции са замислени като едно цяло – адаптация на първия роман от поредицата на Франк Хърбърт. По думите му евентуалната трета част няма да бъде класически финал на трилогия, а самостоятелен филм със собствена идентичност, който да се отличава ясно от предходните.

Сценарият на „Дюн: Част трета“ е написан от Дени Вилньов в съавторство с Джон Спайтс и е базиран на романа „Месията на Дюн“ от 1969 г. В актьорския състав, освен Шаламе, ще участват Зендая, Флорънс Пю, Робърт Патинсън, Айда Брук, Джейсън Момоа, Аня Тейлър-Джой, Ребека Фъргюсън и други.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!