Топлинен ад в Средиземно море: Рекордна жега, която заплашва живота

Снимка Pixabay

Средиземно море е на прага на климатична катастрофа – рекордните температури, отчетени през последните години, поставят под заплаха не само морската флора и фауна, но и живота на милиони хора, зависими от рибарството, туризма и крайбрежните екосистеми.

През август 2024 г. морската вода достигна исторически връх от 28,7° по Целзий, показват данните на Службата за изменение на климата „Коперник“. Това е над предишния рекорд от юли 2023 г. (28,3°C) и свидетелства за ускорено затопляне, което вече се превръща в норма, информира Фокус.

Последните три години са били най-горещите в историята на европейските морета, като през 2024 г. е отчетена средногодишна температура на повърхността от 13,73°C – с 0,7°C над средното ниво. Рекордни стойности са измерени не само в Средиземно море, но и в Черно, Норвежко и Баренцово море.

„Това са морски горещи вълни, които могат да продължат седмици или месеци и да предизвикат огромни щети“, коментират експерти от Европейската климатична служба.

Подводни пожари

Високите температури вече са наричани „подводни пожари“ заради разрушителното си влияние. Те водят до избелване на корали, масово измиране на морски видове и значителни финансови щети за рибарството, аквакултурите и туризма.

Връзката с бурите

Според Средиземноморския център за екологични изследвания, необичайно топлите морета засилват екстремните валежи и бурите, особено през есента. Пример е бурята Борис от септември 2024 г., която донесе тежки наводнения в Централна и Източна Европа, както и опустошителни бури във Валенсия. Учените посочват, че именно необичайно високата температура на Средиземно и Черно море е увеличила влагата в атмосферата, превръщайки бурята в катастрофално природно бедствие.

Климатична тревога

Крайбрежните райони, които доскоро се рекламираха като рай за туристи с топли води и безкрайни плажове, днес се превръщат в символ на климатичната криза. Въпросът вече не е дали, а колко скоро тези промени ще доведат до непоправими щети за природата и икономиката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!