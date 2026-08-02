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Трагедия край Индонезия: Петима загинаха при пожар на ферибот, десетки са в неизвестност

02.08.2026 / 13:48 1

Булфото, илюстративна

Най-малко петима души загинаха, а 41 все още са в неизвестност, след като ферибот се запали край индонезийския остров Мадура, съобщи днес националната агенция за издирване и спасяване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на агенцията на борда на ферибота е имало общо 271 души – пътници и членове на екипажа, от които 225 са били спасени.

Операцията по издирване и спасяване продължава, добавиха от агенцията.

Фериботът пътувал от Сурабая в провинция Източна Ява към град Макасар в Южен Сулавеси. Как е избухнал пожарът на ферибота не е ясно, но трагедията се е разиграла тази сутрин, се посочва в изявлението.

Остров Мадура се намира в североизточното крайбрежие на Ява.

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Коментари
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kris (преди 29 минути)
Рейтинг: 642692 | Одобрение: 127147
Това не е ли снимка на ударения и потънал руски кораб в Азовско море преди няколко дни.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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