Тръмп и египетският му колега Ал Сиси ще председателстват срещата за мир в Газа в Шарм ел Шейх

Снимка: Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп и египетският му колега Абдел Фатах ал Сиси ще председателстват утре срещата за мир в Газа, която ще се проведе в Шарм ел Шейх с участието на световни лидер и генералния секретар на ООН, предаде АФП, цитирани от БНР.

В срещата в курорта на Червено море ще участват лидери от над 20 страни, съобщиха от египетското президентство. Целта ѝ ще бъде "край на войната в Ивицата Газа, увеличаване на усилията за мир и стабилност в Близкия изток и навлизане в нова ера на регионална сигурност".

В неделя египетското МВнР обяви, че на "историческата среща" се очкава подписването на "документ за прекратяване на войната в Газа".

В Шарм ел Шейх се очакват шефът на ООН Антониу Гутериш, британският премиер Киър Стармър и колегите му от Италия и Испания Джорджа Мелони и Педро Санчес. А също президентите на Турция и Франция Реджеп Ердоган и Еманюел Макрон.

ЕС ще бъде представен от председателя на Съвета Антониу Коща.

Очаква се участие в срещата да вземе и кралят на Йордания Абдула II.

Все още не известно дали израелският премиер Бенямин Нетаняху ще бъде в египетския курорт, докато радикалната палестинска групировка "Хамас" обяви, че няма да участва.





