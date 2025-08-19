Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Кадър Youtube

Доналд Тръмп прекъсна срещата си с европейски лидери във Вашингтон, за да се обади на Путин, съобщи Sky News, цитирани от Нова ТВ. Първоначално американският президент заяви, че ще разговаря с руския си колега след края ѝ.

Впоследствие американските медии, цитирайки говорител на президента Володимир Зеленски, съобщиха, че срещата в Белия дом е приключила, но лидерите остават в Белия дом, за да продължат преговорите, евентуално в различен формат.

Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери се срещнаха в Белия дом, за да обсъдят евентуален край на войната в Украйна.

Една от ключовите теми в дневния ред са гаранциите за сигурност за Украйна, както и бъдеща тристранна среща между Путин, Зеленски и Тръмп. Европейските лидери настояват и те да участват в нея.

Съюзниците на Украйна се фокусираха върху възможността за гаранции за сигурност тип член 5 от Договора на НАТО.

Американският лидер също така заяви, че Путин се е съгласил с някои гаранции, но не оповести повече подробности. Междувременно Тръмп посочи, че размяната на територии все още е възможна - нещо, за което Киев отдавна обяви, че е категорично против. Президентът на САЩ намекна, че размяната - въпреки че Украйна не окупира руска територия - може да се основава на съществуващите фронтови линии.

