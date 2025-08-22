Туджаров проговори за „Ергенът: Любов в рая”

кадри YouTube/Надкаст, bTV

редактор Веселин Златков

Експертът по риалитата Верислав Туджаров издаде интересна информация за предстоящото предаване „Ергенът: Любов в рая”. В подкаста им с Неделчо Богданов „Надкаст”, замесеният и в предишните издания на любовното риалити си позволи коментар за участниците в шоуто.

„Много ще е забавно, пълни откачалки са”, коментира Туджаров.

Както вече е известно, новият вариант на „Ергенът” прилича по-скоро на „Диви и красиви”, което върви по Нова телевизия, отколкото на класическото риалити, което познават зрителите на bTV.

Неделчо и Туджаров бяха замесени дълбоко в първия сезон на „Диви и красиви”, който се излъчваше само онлайн. След като форматът се излъчва вече по Нова тв, те не го обсъждат официално, защото отношенията и с телевизията са обтегнати покрай „Игри на волята”.

Богданов обаче каза, че място за спекулации за отсъствието му от екипа на „Диви и красиви” няма. Той обясни, че сам се отказал да прави втория сезон, защото е млад баща и има нужда да е по-близо до семейството си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!