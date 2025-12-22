Туристи влязоха в Муратовото езеро без бельо

Снимка Булфото

Група чуждестранни туристи извърши грубо нарушение на правилата в Национален парк "Пирин", като се изкъпаха в защитеното Муратово езеро. Действията им станаха достояние на широката общественост, след като самите те публикуваха видео от пътуването си в платформата YouTube, пише Дунав мост.

На кадрите, които са част от по-дълъг влог за обиколката им из България, се вижда как пътешествениците посещават Банско, Пловдив и Родопите. В частта за Пирин обаче, те пренебрегват категоричните забрани за влизане във водните басейни на територията на парка.

Нарушение пред камера

Около 20-ата минута на видеоклипа, водещият влогър анонсира намерението на групата да "потопят краката си" в езерото. Ситуацията бързо ескалира, като кадрите показват как туристите свалят дрехите и бельото си и влизат чисто голи в ледените води на високопланинския воден басейн.

Подобни действия са в разрез с Плана за управление на Национален парк "Пирин". Къпането, плуването и миенето във всички езера и реки на територията на парка е строго забранено с цел опазване на крехките екосистеми.

Защитена територия

Муратовото езеро, наричано още Хвойнато, е разположено в Бъндеришкия циркус на 2230 метра надморска височина, непосредствено под връх Муратов. Водният басейн е с площ от 12,3 декара и дълбочина от едва 3,2 метра. Поради малкия си обем и затворената екосистема, всяка човешка намеса, включително влизането във водата, крие риск от замърсяване и увреждане на биологичното разнообразие.

От Дирекцията на парка редовно напомнят, че нарушителите на забраните подлежат на сериозни глоби. Освен екологичните щети, плуването във високопланинските езера крие и сериозни рискове за здравето поради ниските температури на водата, които могат да доведат до хипотермия.

