Турски сеизмолози: Мегаземетресение в Истанбул ще е катастрофа и за България

Снимка Пиксабей

Нов модел за оценка на сеизмичния риск, разработен от държавната компания "Тюрк Реасюранс", прогнозира катастрофални последици при евентуално силно земетресение в района на Мраморно море. Докладът, изготвен по искане на турския държавен регулатор (SEDDK), предупреждава за колосални икономически загуби и сериозни разрушения, които ще засегнат не само Турция, но и целия Балкански регион, пише Дунав мост.

"Периодът на сеизмично затишие за Истанбул е приключил. Ако утре стане земетресение, това няма да изненада никого," заяви професор Окан Тюйсюз, цитиран от турските медии.

Според данните, най-тежко засегнат ще бъде мегаполисът Истанбул, където само преките икономически щети се изчисляват на 21 милиарда долара.

Рискови зони и икономически шок

Моделът обхваща общо 10 области с висок риск, сред които Коджаели, Бурса, Текирдаг и Одрин. В тези региони концентрацията на индустриална и жилищна инфраструктура е изключително висока, което предразполага към мащабни материални поражения.

Анализаторите изчисляват, че общите щети могат да достигнат между 700 и 900 милиарда турски лири (около 36 милиарда лева). Основен проблем остава ниското застрахователно покритие – около 75% от жилищата и 80% от малките и средни предприятия в страната нямат доброволна застраховка.

"В района на Мраморно море икономическите щети може да достигнат 400–500 милиарда долара, като се има предвид концентрацията на промишлеността и населението," предупреди Турусан Баджъ, председател на Комисията към Конфедерацията на потребителите.

Опасност за България

Експертите са категорични, че трус с магнитуд над 7 по Рихтер в Мраморно море ще се усети осезаемо и в България, особено в югоизточните райони като Бургас, Ямбол и Хасково. Възможно е временно прекъсване на търговските връзки през Одрин и затруднения в морския транспорт през Босфора.

"Мраморно море е една от най-активните сеизмични зони в Евразия. Подобен трус неминуемо ще се усети в България, особено по югоизточните ни склонове," коментира професор Николай Милошев от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Българските сеизмолози уточняват, че въпреки очакваното силно усещане на труса у нас, сериозни разрушения на българска територия са малко вероятни. Страната ни поддържа постоянен обмен на данни с Турция чрез европейските сеизмологични мрежи за навременна реакция.

