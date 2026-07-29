УЕФА атакува ФИФА заради план за частни инвестиции

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Европейската футболна централа УЕФА реагира яростно на предложенията на ФИФА за привличане на частни инвестиции в нейните турнири, включително Световното първенство. Конфликтът между двете най-влиятелни организации в световния футбол заплашва да прерасне в открита война за контрол над играта, пише Dsport .

Новината, съобщена първо от Financial Times и The Times, разкрива намерението на ФИФА да увеличи финансирането за развитие на футбола до над 10 милиарда долара (7,5 милиарда паунда) чрез привличане на капитал от трети страни в новосъздадено предприятие. Според The Times планът потенциално може да донесе на президента на ФИФА Джани Инфантино десетки милиони паундове.

В официално изявление ФИФА очертава стратегията си – създаване на дъщерно дружество, наречено Fifa Forward Enterprise (FFE), което да консолидира търговските и събитийните операции на централата. Идеята е в него да бъдат поканени „трети страни да направят миноритарни, неконтролиращи инвестиции“.

Планът все още трябва да бъде гласуван от 211-те нации членки на ФИФА. Ако получи одобрение, се очаква американската фирма за рисков капитал Thrive Eternal да оглави групата от инвеститори. Фирмата е основана от Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър – зет на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Източници от ФИФА коментираха пред BBC Sport, че не е имало дискусии Инфантино или някой друг да става главен изпълнителен директор на FFE. Въпреки това в изявлението на централата се посочва, че Инфантино и останалата част от организацията „имат задължението“ да контролират развитието на проекта, без да се уточнява каква точно ще бъде неговата роля.

Като част от предложението си ФИФА обещава, че всяка асоциация членка ще има достъп до 20 милиона долара (15 милиона паунда) еднократен капитал за финансиране на развитието.

„Част от играта превърна тази популярност в забележителна търговска стойност – ние празнуваме този успех и искаме той да продължи, защото издига цялата игра“, заяви Инфантино. „Нашата работа е да се уверим, че останалата част от футбола расте заедно с нея. ФИФА съществува, за да подкрепя устойчиво, приобщаващо развитие във всяко кътче на света“.

От УЕФА обаче излязоха с остра позиция, в която определят предложението като „прекрачване на граница“. Футболната асоциация на Англия също заяви, че не е била запозната с плановете на ФИФА преди тяхното публикуване.

Въпреки че ФИФА твърди, че планът е подобен на модели, използвани в други спортове, от УЕФА виждат в него заплаха. Европейската централа се опасява, че това ще доведе до разширяване на турнирите на ФИФА – както по размер, така и по честота – за да се генерират повече приходи, което пряко ще застраши собствените ѝ доходоносни състезания.

„Това прекрачва граница, която управляващите институции на футбола никога не трябва да преминават“, се казва в изявлението на УЕФА. „УЕФА приема това изключително сериозно. Така трябва да постъпи и всяка национална футболна асоциация. Така трябва да постъпи и всеки, който се интересува от бъдещето на играта. Душата и управлението на футбола не са активи за търговия – особено при нулева прозрачност кой печели финансово. Никой от нас не е собственик на футбола. Той не е на ФИФА, за да го продава.“

От световната централа контрират, че ще запазят контрола над FFE и „изключителната власт върху управлението на футбола, състезанията, международния календар и всички регулаторни и спортни решения“.

Освен притесненията от потенциалното участие на частни инвеститори и фигури, близки до Доналд Тръмп, се разиграва и битка за контрол над играта. Един високопоставен ръководител в английския футбол коментира пред BBC Sport, че новината е най-значимата след проваления план за Европейска Суперлига и повдига също толкова сериозни въпроси.

Основните опасения са свързани със стремежа за генериране на повече финансиране чрез турнирите на ФИФА, което неминуемо ще означава тяхното разширяване, като включва:

- Увеличаване на броя на отборите;

- По-често провеждане на Световното първенство и Световното клубно първенство;

- Потенциално преместване на турнири през зимните месеци;

Всичко това би оказало огромен натиск върху и без това претоварения календар, особено на клубно ниво, където европейските турнири също се разширяват. Докато 20 милиона долара не са значителна сума за английския футбол, за много страни по света те са огромни и вероятно ще си осигурят тяхната подкрепа.

Въпросът вероятно ще бъде обсъден на следващото заседание на Съвета на ФИФА през есента, а предложението може да бъде гласувано от всички 211 членки на Конгреса на ФИФА в Мароко следващия март.

Редактор "Екип на Петел",

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