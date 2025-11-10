Ученици от седми клас сричат като първокласници

Кадър БТВ

Експеримент на bTV в две произволно избрани училища в Ямбол разкри тревожна картина - ученици от четвърти до седми клас не могат да се справят с прости задачи за първокласници и сричат при четене. Поводът за експеримента е предложението на министъра на образованието Красимир Вълчев децата да повтарят първи клас, ако не владеят български език и нямат базови знания.

В упражнение от учебниците за първи клас децата трябват да свържат думи в изречение. Задачата първо показаха на ученици от шести клас.

"Дядо Симо седна на... дюнер", опита ученик от шестикласниците.

В текста обаче не е "дюнер", а е "дънер". Задачата изисква от учениците да свържат думите от две колони и да образуват изречения, след което да ги напишат.

Проблемът е в няколко класове

Задачата за първокласници се оказа сериозно препятствие за ученици от четвърти до седми клас. Нещо повече - те сричат и не могат да четат плавно. Един ученик от четвърти клас се затруднява да прочете простото изречение: "Мисля да отида с кое се свързва от тези? Можеш ли да четеш?"

"Да, ама... трудно", признава ученикът пред репортер на БТВ.

Предложението на министър Вълчев

Предложението на министър Вълчев е децата, които не владеят български език, да повтарят първи клас. Според действащия понастоящем Закон за училищното и предучилищното образование повтаряне на годината в начална степен - до четвърти клас включително, не е възможно.

Министърът направи своето предложение в Нова Загора на 1 ноември 2025 година, в Деня на народните будители, където присъства на откриването на паметник на Стоян Омарчевски. Според него ключов проблем в българското образование остава незнанието на български език, което затруднява усвояването на останалите предмети.

Предложено е въвеждането на езикова интеграция, подобна на практиката в други европейски страни, при която децата, които не владеят български, започват с обучение само по езика, преди да преминат към останалите учебни дисциплини.

"При необходимост първи клас може да се повтаря, когато ученикът не владее български език, като това е по-добър вариант, отколкото детето да отпадне от системата", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран от БТА.

Учителите са разделени

Казусът разделя и учителите. Някои виждат резон в предложението, но смятат, че е необходим по-задълбочен анализ.

"Може би има резон в неговото предложение, но считам, че това е въпрос на по-задълбочен анализ и не би трябвало да бъде мярка сама по себе си", коментира Димитър Димитров, директор на НУ "Проф. Петър Нойков".

Четвърто поколение учител Димитър Димитров приема идеята с резерви, но майка му - начален учител с 40-годишен стаж, я подкрепя изцяло.

"Не се ли научи да чете и да смята до сто - какво прави във втори клас? Неграмотни деца не бива да преминават", коментира Анета Колева.

Новият модел предвижда децата да учат първо български език, после - останалите предмети. Министърът подчерта, че в някои общности отговорността към образованието и ежедневното посещение на училище е ниска и затова преди две години са били отделени средства за образователни медиатори - хора от общността, които ежедневно посещават домовете на децата и работят за редовното им присъствие.

"Образованието се случва с натрупване и с ежедневна работа през годините", посочи министърът и уточни, че Министерството на образованието е безкомпромисно по отношение на прикриването на отсъствия

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!