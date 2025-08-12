Ураган в Небраска събори покрива на затвор

Кадър Х

Силна буря с ураганни ветрове събори покрива на два блока от затвора в американския щат Небраска в събота сутрин, принуждавайки властите да преместят 387 затворници в безопасност. Инцидентът се случи в затвора в Линкълн около 05:15 часа местно време, когато вятърът достигна скорост от 80 до 90 мили в час, съобщи Министерството на поправителните служби на Небраска, пише Дунав мост.

"В сферата на затворите се подготвяме за неочакваното," заяви директорът Роб Джефрис в официално изявление. "Екипът в затвора и цялото министерство се обединиха бързо и веднага се заеха да гарантират безопасността на всички по време и след това природно бедствие."

Видеозаписи от охранителните камери показват драматичния момент, в който мощните ветрове буквално откъсват части от покрива и ги хвърлят във въздуха. Каменно-големи части от покривната конструкция се виждат как падат на земята пред прозорците на клетките.

Въпреки драматичната обстановка, няма данни за пострадали сред затворниците или персонала. От общо 387 засегнати затворници, 250 бяха преместени в спортната зала и други налични помещения в същия затвор. Останалите 137 души бяха транспортирани в затворите в Омаха и Текумзе.

Според очевидци от персонала, ситуацията е била хаотична за затворниците, като дъждовната вода е наводнила блоковете с няколко инча и е повредила лични вещи. Портативни тоалетни са били доставени за спешните нужди.

Разрушителна буря в цяла Небраска

Същата буря взе една жертва в държавен парк, където жена загина, а мъж получи животозастрашаващи наранявания, когато голяма топола падна върху автомобила им. Бурята остави без ток над 80 000 домакинства в източната част на щата.

Ремонтът на щетите в затвора се очаква да отнеме най-малко месец, според първоначалните оценки. Посещенията в затвора са отменени за уикенда, докато властите оценяват пълния обхват на щетите

