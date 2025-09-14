Усилено пазаруване за първия учебен ден

Снимка Булфото

Ден преди началото на учебната година в търговските центрове е пълно с хора. Родителите пазаруват преди утрешния 15 септември основно дрехи, но и в книжарниците се наблюдава струпване на хора, забеляза БНР.

Повечето магазини в моловете предлагат между 10 и 30% отстъпка за покупки с надпис "back to school". Кампанията е вход поне от месец, обяснява продавачка в един от големите магазини за дрехи, разположен на два етажа в столичен търговски център:

"Тя стартира от средата на август, тъй като много от родителите искат от по-рано да се подготвят. Защото после става голяма лудница".

В същия магазин срещаме Ивелина Христова, тръгнала на пазар с двете си деца - едното все още е в детската градина, а ученикът ще е трети клас. Учебните пособия и помагала, както и новата раница, са купени преди две седмици, но казва, че от нова дреха винаги има нужда.

"Есенната колекция е страхотна. При мъжките детски дрехи много харесвам, когато момчетата са облечени като големи мъже, мисля, че е много сладко. Тук харесах и обувките, имат и много хубави суичъри и панталончета", сподели Ивелина.

Тя пазарува и за малкото дете: "За старт на детската градина влизаме за пантофки, знаете те са задължителни, а на крачето вече е пораснало, така че е време за нови пантофки".

И вечната тема - за тежките раници, отново е на дневен ред сред родителите, които вече са приключили с покупките:

"Това е голям проблем. Тъй като моето дете е в пети клас и вече може да ползва електронните учебници, неговият проблем, да кажем частично, е решено. Но на първи клас наистина е страшно тежко. Аз имам момче, едвам я носеше, а за момиченцата не ми се мисли", сподели столичанка, майка на ученик.

