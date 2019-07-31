Ужас във Варна! Кола пламна между блокове (видео)
31.07.2019 / 11:02 0
Източник и видео: Иван Иванов, „Забелязано във Варна”
Кола е горяла днес предобед в междублоково пространство във Варна.
Видео от ужасния инцидент разпространи Иван Иванов във фейсбук групата „Забелязано във Варна”.
Пожарът е потушен от пожарникар, но почти целият автомобил е изгорял.
Под публикация вече има коментари, като в един от тях потребител отбелязва: „Коли много, ще си вземе друга, нали няма пострадали хора, другото ще се оправи.”
Видео вижте ТУК
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