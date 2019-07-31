Ужас във Варна! Кола пламна между блокове (видео)

Източник и видео: Иван Иванов, „Забелязано във Варна”

Кола е горяла днес предобед в междублоково пространство във Варна.

Видео от ужасния инцидент разпространи Иван Иванов във фейсбук групата „Забелязано във Варна”.

Пожарът е потушен от пожарникар, но почти целият автомобил е изгорял.

Под публикация вече има коментари, като в един от тях потребител отбелязва: „Коли много, ще си вземе друга, нали няма пострадали хора, другото ще се оправи.”

Видео вижте ТУК

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