В 4 държави от НАТО военната служба вече е задължителна

Хърватия официално възстанови задължителната военна служба, която беше премахната през 2008 година. С това решение балканската страна се присъедини към тесния кръг от четири държави в НАТО, където младите мъже задължително преминават военно обучение.

В края на седмицата парламентът в Загреб прие Закона за отбраната с 84 гласа "за", 30 "въздържали се" и 11 гласа "против", потвърждавайки възстановяването на "основната военна подготовка". Обучението ще продължи два месеца, а първите повиквания ще започнат до края на годината, според Хърватската информационна агенция, пише Дунав мост.

Очаква се първите наборници да влязат в казармите в Книн, Слун и Пожега в началото на януари 2026 година. Министерството на отбраната обяви, че планира да мобилизира приблизително 4000 новобранци годишно в пет приема.

Всеки наборник, който не се отзове на повикването без основателна причина или напусне службата си, ще бъде наказан с глоба в размер от 250 до 1320 евро. Редовните военнослужещи ще получават месечна заплата от 1100 евро.

Жените няма да подлежат на наборна военна служба, но могат доброволно да завършат основна военна подготовка. Тези, които не желаят да участват във военна служба по религиозни или морални причини, ще могат да преминат тримесечно обучение в гражданската защита или четиримесечна служба в местните звена.

Исторически контекст

Дебатът за повторното въвеждане на военна служба беше започнат от президента Колинда Грабар-Китарович през 2015 година, а на следващата година и от консервативното правителство на Томислав Карамарко. Въпреки многобройните съмнения относно способността на хърватската армия да приема наборници и съвместимостта на практиката със стандартите на НАТО, решението най-накрая беше прието.

"Наблюдаваме нарастване на различни видове заплахи, които изискват бързи и ефективни действия", заяви министърът на отбраната Иван Анушич от управляващата консервативна партия ХДЗ по време на парламентарния дебат, цитиран от международните агенции.

Тесният клуб в НАТО

Сред 32-те държави членки на НАТО, само четири поддържат система на задължителна военна служба за всички граждани. Това са Гърция, Турция, Дания и вече Хърватия.

В Гърция всички мъже на възраст между 19 и 45 години трябва да служат 9 месеца в сухопътните войски или 12 месеца във военноморските и военновъздушните сили. Турция изисква от мъжете над 20 години да служат между 6 и 12 месеца.

Дания поддържа система с лотария - всички физически годни мъже над 18 години се призовават за военна служба, която се определя чрез лотария. От 1 юли 2025 година датската военна служба беше разширена и за жените, като датските власти удължиха периода на служба от 4 на 11 месеца.

Тенденция в Европа

Решението на Хърватия се вписва в по-широка тенденция в Европа за укрепване на отбранителните способности след руската инвазия в Украйна. През последните години Швеция възстанови наборната служба през 2017 година, Литва и Латвия също я въведоха отново, а Норвегия и Финландия никога не са я премахвали.

Хърватия значително увеличи отбранителния си бюджет през последните години, достигайки препоръчаните от НАТО 2 процента от брутния вътрешен продукт. През последните години Загреб закупи 12 нови френски изтребители "Рафал" за над един милиард евро и очаква доставка на 50 германски танка "Леопард" до края на следващата година.

