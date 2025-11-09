В Пловдив почетоха британските военни, загинали в Първата световна война

Снимка: Община Пловдив

Възпоменателна церемония се състоя на паметника на британските военни на Централните пловдивски гробища. Денят на примирието и край на Първата световна война-11 ноември 1918 година, се отбелязва в най-близката неделя до тази дата.

На годишната британска церемония в памет на всички военнослужещи и цивилни, загинали в служба на родината, присъстваха посланикът на Великобритания Натаниъл Копси, аташето по отбраната подполковник Матю Уолкър, британският свещеник отец Патрик Ъруин, заместник-кметът Ангел Славов, командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, британски и български граждани.

Годишнината е наречена и като Денят на маковете, защото според легендата по време на сраженията войниците забелязали, че там, където са падали снаряди, от земята избуяват макове. Затова във Великобритания е прието на всеки гроб да се оставя изкуствено цвете – червен мак.

