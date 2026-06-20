В края на юни изтича срокът за безплатна обмяна на левове в търговските банки

Пиксабей

След 10 дни изтича срокът за безплатната обмяна на левове в евро в търговските банки и пощите. От 1 юли те ще могат да начисляват такси.

До момента над 90% от левовете вече са извадени от обращение, показват последните данни на Българската народна банка.

Извън касите на БНБ остават 2,3 млрд. лева в банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8,4 млрд. евро.

Данните на БНБ показват още, че 92,5% от левовете са извадени от обращение.

Проверка на bTV показа, че над 6 месеца след приемането на единната валута все още има хора, които чакат, за да обменят парите си.

Павлин Вълчев, който живее в чужбина, намира в портфейла си последните си останали левове. И идва в Българската народна банка, за да ги обмени.

„Ето, има и евро, има и долари, има и левове. Имам някой лев да обменя - казаха ми да дойда тук. Но това е безобразие, защо са тези изкуствени опашки?“, попита той.

Сред чакащите има и хора, открили по случайност в домовете си скрити пари.

„Днес ги намерих, в една книжка ги бях сложила“, сподели една от чакащите.

От следващия месец всяка частна банка, както и пощите, ще могат сами да определят на каква тарифа да продължат да обменят левове. В Българската народна банка услугата остава безплатна.

„И след 20, и след 30 години, ако някоя баба е забравила буркан в мазето - ще могат да се конвертират. Това е търговска политика на банките - някои може да продължат да го правят безплатно, но не могат да вдигнат много таксите“, коментира финансистът Левон Хампарцумян.

Труден достъп до безплатна обмяна след 1 юли може да се окаже, че имат хората в по-малките населени места.

„До края на месеца банките не би следвало да връщат потребители. Нашият съвет е, ако това се случи, да подадат сигнал“, посочи Йоана Стоянова от „Активни потребители“.

Макар че ще имат право да въведат такса, до края на годината частните банки няма да могат да отказват обмяна на левове в евро.

Редактор "Екип на Петел",

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