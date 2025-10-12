В община Кюстендил такса смет се очаква догодина да се увеличи между 5 и 9 пъти

Снимка Булфото

Такса смет в община Кюстендил може да бъде увеличена между пет и девет пъти през следваща година. Въпросът беше обсъден на извънредна среща на администрацията с общински съветници и с представители на бизнеса.

Все още не е избран кой от вариантите ще бъде приложен при начисляването на налога, обсъждат се три методики, каза кметът Огнян Атанасов. От 1 януари се въвежда принципът "замърсителят плаща", което вече беше отложено с една година, информира БНР.

Които и от вариантите и методика да бъдат избрани, таксата за битовите отпадъци неминуемо ще скочи от догодина, каза съветник, който участва в срещата:

"Да речем, за вилата аз плащах последно 21 лева на година, а най-евтиният модел от трите възможни сега е 171 лв. Това е около 8 пъти увеличение. Който и модел за изберем, минимумът увеличение, който ще бъде почти невъзможен, е два пъти".

Община Кюстендил праща писма до фирмите и всички юридически лица в града и селата, че - които от тях притежават нежилищни имоти, ще трябва да подадат декларации, свързани с определянето на таксата за битови отпадъци за 2026 година.

Ако не го направят до 31 октомври 2025 г. или в 7-дневен срок от получаването на писмото, таксата им ще бъде определена служебно.

