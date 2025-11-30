Валентин Радев: Нямаше ги онези сцени под колоните от преди време

кадър: Bulgaria ON AIR

Полицаите са се справили добре по време на протеста срещу проектобюджета за 2026 година. Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев в "Опорни хора".

Той поздрави служителите на МВР, които са били на терен вечерта на 26 ноември.

"Нямаше ескалация. Имаше моменти, когато можеха да направят нещо по-остро, те не го направиха. И когато клатиха на жандармерията един бус и след това, когато излизаше един автомобил с депутат - имаше такива моменти. Успяха да се справят. Нямаше ги онези сцени под колоните от преди време и т.н. Въпреки че имаше опит за провокации", посочи още той пред Bulgaria ON AIR.

Парите за структурите на МВР няма как да не са голямо перо в бюджета, категоричен бе ексминистърът.

"Все още има недокомплект, както и в армията. И едно от първите неща, които подреждаме, е заплатите. Всеки отива там на първо място затова - за да си храни семейството. Някои отиват и по други мотиви, но основно е това. Второто важно е да има кариерно развитие, което да е справедливо, да не е с телефонно обаждане и т.н. И да има нова техника", обобщи специалистът.

По думите му засега коалиционното правителство е стабилно, защото има подкрепа в парламента.

На въпрос на Ганиела Ангелова стои ли пред него сценарият за предсрочни избори Радев отговори: "Той е най-лесният сценарий, но трябва ли ни това в момента? Ние трябва просто да минем Нова година, да влезнем в Еврозоната, да изпълним този втори план - да стане необратим нашият път на запад. Нека това се случи и след това, както се казва, да клатим лодката", каза още той.

