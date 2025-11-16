Валери Божинов: Къде е държавата, когато спортът загива?

Кадър ФБ

Бившият национал Валери Божинов публикува изключително остра позиция в "Инстаграм", адресирана директно към българските политици. Реакцията му е провокирана от думите на настоящия национал Филип Кръстев, който след загубата от Турция снощи (15 ноември) заяви, че футболистите са "продукт на държавата".

Божинов обвини управляващите в пълна липса на ангажимент към спорта и попита директно:

"Къде е държавата? Това е въпросът. И не, няма да го заобикалям. Къде е държавата, когато спортът загива? Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът — напълно изоставен? Къде сте вие — политици, министри, депутати, лидери, президент?"

Според бившия нападател на Ювентус, Манчестър Сити и Левски, в сектора не се инвестира и липсва каквато и да е стратегия за развитие, пише Дунав мост.

"Години наред гледаме едно и също: никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции! Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо," категоричен е Божинов.

Той противопостави липсата на резултати в спорта със скандалите в Народното събрание.

"Но за сметка на това в парламента има всичко — обиди, нападки, скандали, его, празни думи. Един срещу друг сте силни. Когато трябва да се работи заедно - всички изчезвате. И не чух нито един сериозен разговор за спорта. Нито един за футбола," пише още той.

Валери Божинов завърши с призив за незабавни действия, а не празни обещания.

"Министри, депутати, лидери на партии, президент - стига приказки. Страната не се оправя с думи, а с действия и решения. Спортът няма да тръгне нагоре с обещания, а с работа. От вас зависи посоката," обърна се той към управляващите, като завърши с думите: "Аз винаги съм го казвал, пак ще го повторя: Няма по-силно от държавата. Ако държавата поиска - спортът ще живее. Ако държавата и управляващите не искат - всичко умира."

