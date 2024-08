Васил Петров пя с шина на крака на концерта си във Варна тази вечер

снимка Даниела Стойнова, БНР

Със снимка на крака си е пял тази вечер Васил Петров на концерта си в Летния театър във Варна, видя БНР.

"Прекрасен концерт - "The best of Васил Петров" 30 години в музиката ! Браво на българския Синатра и на Врачанската филхармония! Бурни аплодисменти и много бисове, както винаги стилен и чаровен,във върховна форма!", написа кореспондентът на БНР Даниела Стойнова.

Концртът му е посветен на неговата 30-годишнина в музиката.

Концерта е част от националното му турне The Best of Васил Петров, което продължава на 10 август в Каварна, 11 август – Попово, 12 август – Велико Търново, 13 август – Сливен, 14 август – Кърджали, 15 август – Черноморец, 16 август – Карнобат, 17 август – Бургас, 18 август – Поморие, 19 август – Свети Влас, амфитеатър „Арена“ и 1 септември – Пловдив на Античния театър, където открива есенния сезон на изкуствата.

