Възрастни хора от Две Могили стават мишена на телефонни измамници

Възрастни хора от Две Могили сигнализираха за опасни опити за измама, свързани с предстоящото въвеждане на еврото в България. Гражданите получавали обаждания, имейли и СМС съобщения с призиви да променят банковите си сметки или да превалутират преждевременно наличните си средства в евро, съобщи кметът на общината Мариета Петрова по време на информационна среща.

"Единични са случаите, но се случват такива сигнали. Получават различни фишинг мейли, смс-и, обаждания по телефон, в които ги приканват да си сменят банкови сметки, да превалутират, още сега да започнат смяна на средствата си. И се страхуваме някой да не се подлъже," заяви Мариета Петрова.

Срещата се проведе на 17 октомври в сградата на общината като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В нея се включиха старши инспектор Павел Кръстев от териториалния отдел на КЗП в Русе и Антония Мънева - началник на отдел "Обработка на плащанията и задълженията" към офиса на НАП в Русе.

Предупреждение от експертите

Павел Кръстев от КЗП – Русе прогнозира, че подобни измами ще зачестят в края на тази и началото на следващата година. "Съветът ми е, когато дойде време хората да обменят валута да се доверят единствено на банките и български пощи. Те не трябва да се подвеждат по добри оферти от познати и непознати с цел да спестят време или да получат по-добър курс, защото според мен това е заложена бомба," заяви Кръстев, цитиран от БТА.

До 30 юни следващата година обмяната на левове в евро в банките и пощенските клонове ще бъде безплатна по фиксирания обменен курс от 1,95583 лева за 1 евро. След този срок ще се начисляват такси, но в Българската народна банка услугата ще се извършва без комисионна и безсрочно.

Търговци в Русе вече са санкционирани

Старши инспектор Кръстев информира, че в Русе вече има санкционирани търговци заради неспазване на изискванията за двойно обозначаване на цените на стоките в лева и евро. Имуществената глоба за подобни нарушения е от 600 до 7000 лева за първо нарушение.

Антония Мънева от НАП – Русе уточни, че след 8 октомври тази година вече се налагат санкции на търговците за необосновано увеличение на цените, неспазване на изискването за издаване на касов бон с цени в двете валути и непредоставяне на поискана информация при проверки.

Притеснения на жителите

Жителите на Две Могили, в което живеят над 4000 души, повечето от които възрастни хора, изразиха опасения да не попаднат в капана на измамници при въвеждането на еврото. Някои граждани споделиха, че получават съобщения с предлагане на по-добър обменен курс или помощ за превалутиране.

"Може да има измами, защото хората, всеки ще се стреми да даде по-малко пари, да получи повече," каза жителка на Две Могили Венетка Калицова.

Търговците в града също изразиха притеснения как ще различават фалшивите банкноти от истинските. "Може да има някои такова хора да се занимават да пробутат. Ще гледам водните знаци," коментира търговецът Баки Исмаил.

Важна информация за гражданите

Експертите припомниха, че превалутирането на левовите банкови сметки ще се извърши автоматично и безплатно на 1 януари 2026 година без да са необходими никакви действия от страна на притежателите. Всякакви искания за актуализация на профили, предоставяне на данни или прехвърляне на средства в "сигурна" сметка са сигурен знак за измама.

През януари 2026 г. при плащане в брой в търговски обекти рестото трябва да се връща в евро, освен ако търговците нямат достатъчно наличност.

