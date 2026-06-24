Велев: Този бюджет е по-реалистичен, стъпва се на здрава основа

Кадър БТВ

Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да бъде малко по-смел, с повече реформи, но ситуацията е такава, каквато е, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Василев във връзка с представения по-рано днес от вицепремиера министър на финансите Гълъб Донев проектобюджет за 2026 г. със заложен дефицит от 5.7%.

Това, което беше съобщено, е очаквано, Има едно изваждане на "скелетите" от сметките и обявяване на по-реални цифри. Можеше да бъде малко по-амбициозно свиването на разходите, но явно има стремеж да няма намаляване на плащанията, заяви Велев.

Няма увеличаване на данъчни ставки, което беше анонсирано преди това, а сега беше потвърдено. Дефицитът от 5,7% е впечатляващ, не сме имали такъв дефицит. При растяща икономика трябва да имаме балансирани бюджети, а ние от няколко години сме оставени на една шейна, която ни води към пропастта. Сега се прави опит да се вземе завоя – тази година по-плавно, а догодина по-остро, за да се разминем с пропастта. С новия бюджет се прави и опит да се сложи край на безразборното вземане на кредити. Дългът, който ще се вземе сега, е по-малък от предишния, коментира шефът на АИКБ, пише novini.bg .

Гълъб Донев обяви “значителен по размер дефицит”, но и “ясно възрази срещу спекулациите и апокалиптичните предсказания”

По думите му, в последните няколко години дефицитът е поддържан на ниско ниво чрез бюджетни трикове.

Надяваме се да се приключи с тези практики, подчерта Васил Велев.

В България от 3 г. имаме спад на индустриалното производство. Сега сме на равнището на 2021 г. Това е следствие не на местни политики, а на политики на европейско равнище, като например зелената сделка, каза още Велев.

Редактор "Екип на Петел",

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