Великобритания въвежда нови правила от 25 февруари, които ще засегнат и много българи

кадър: The wub, Уикипедия

От 25 февруари 2026 г. Обединеното кралство прилага стриктно изискването всички посетители от държави, за които не се изисква виза, да притежават Електронно разрешение за пътуване (Electronic Travel Authorisation, ETA), за да могат да пътуват до страната, предупреждава българското Външно министерство.

Българските граждани, които желаят да пътуват до Обединеното кралство за краткосрочно пребиваване до 6 месеца с цел туризъм, частно посещение, бизнес пътуване или краткосрочно обучение, трябва задължително да са получили преди това електронно разрешение за пътуване (ЕТА), предава segabg.com.

Заявлението за ETA се подава минимум три дни преди пътуването, процедурата и формулярът за кандидатстване са публикувани на https://www.gov.uk/eta/apply. Издаденото разрешение е валидно за 2 години или до изтичане на паспорта на притежателя (което от двете настъпи по-рано). Самолетните компании са инструктирани да не качват пътници без валидни ETA на борда на полети до Обединеното кралство.

Тази политика касае пряко гражданите на ЕС (включително българските граждани) със статут по Схемата за уседналост на ЕС (EU Settlement Scheme, EUSS), тъй като превозвачите трябва да се уверят, че пътниците, които не притежават ETA, имат валидно разрешение за пътуване под формата на електронна виза (eVisa), показваща наличие на временен или постоянен статут на уседналост, или друг вид разрешение или освобождаване от имиграционен контрол. Липсата на необходимото разрешение или освобождаване от имиграционен контрол не позволява качване на борда, допълва segabg.com.

Българските граждани с временен или постоянен статут на уседналост във Великобритания, на които е издаден нов паспорт или документ за самоличност, трябва незабавно да актуализират своя дигитален имиграционен профил (UK Visas and Immigration Account) с данните на новия документ, за да избегнат забавяния при пътуване: https://www.gov.uk/evisa/update-ukvi-account.

Разрешението за пребиваване се проверява автоматично от превозвачите, като пътниците могат също да получат код за споделяне (share code) чрез услугата View and Provehttps://www.gov.uk/evisa/view-evisa-get-share-code-prove-immigration-status и да го предоставят на превозвача. Кодът може да бъде получен предварително и представен по време на пътуването (валиден е 90 дни и може да се използва многократно).

Българските граждани, притежатели на удостоверение за подадено заявление за получаване на статут по Схемата за уседналост на ЕС (Certificate of Application), се допускат в страната, при наличие на създаден дигитален профил, свързан с документа за пътуване, с който са кандидатствали за статут.

Българските граждани с двойно гражданство (българско и британско/ирландско), не могат да получат електронн разрешение за пътуване (ETA) и трябва задължително да пътуват с валиден британски/ирландски паспорт или с удостоверение за право на пребиваване (Certificate of Entitlement to the Right of Abode), положен в чуждия паспорт. Неспазването на това изискване може да доведе до отказ за качване на борда или забавяния.

Посолство на Република България в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK

Тел.: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400;

Дежурни телефони в извънработно време: + 44 20 7 5849400

E-mail: embassy.london@mfa.bg

Website: www.Bulgarianembassy-london.org; www.mfa.bg/embassies/uk

Консулска служба

Тел.:+44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400 ;+44 020 7589 3763;

Приемно време: 09:00 - 13:30 /за всички консулски услуги/

E-mail: Consular.London@mfa.bg

Website: https://bgconsullondon.co.uk

Консулство на Република България в Единбург, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Консулски oкръг: Шотландия, Северна Ирландия и окръзите Камбрия, Нортамбърланд, Дъръм и Тайн Енд Уеър в Англия

Адрес: 3 Jackson’s entry, първи етаж, EH8 8PJ

E-mail: Consulate.Edinburgh@mfa.bg

Уебсайт: https://www.mfa.bg/embassies/uk-consulate-edinburgh

тел: +44 131 526 4910

Приемно време на консулската служба:

понеделник - петък: от 09:00 до 13:00 ч.

ВАЖНО!

Консулството работи само с предварително записани часове на ел. адрес: Consul.Edinburgh@mfa.bg.

Посолство на Негово Британско Величество в София

Адрес: София, ул.”Московска” № 9

Телефон: +359 933 92 22

Факс: +359 933 92 50

Консулски отдел

Телефон: +359 933 92 22

Факс: +359 933 92 50

Работно време: Пон – Пт, 09.00 - 17.00 ч.; обедна почивка - 12.30 - 13.30ч

E-mail: britishembassysofia@fcdo.gov.uk

Уебсайт: www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-sofia

Британски съвет

Адрес: ул.”Кракра” № 7

Тел: +359 2 942 43 44

Факс: +359 2 942 42 22

E-mail: bc.sofia@britishcouncil.bg

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!