Велосипедист от Швейцария загина, блъснат от автомобил край Сапарева баня

18.08.2025 / 22:07 0

Снимка Pixabay

Тежък пътен инцидент отне живота на швейцарски гражданин тази вечер на пътя между град Дупница и град Самоков. По информация на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Кюстендил, произшествието е станало около 18:45 часа в района на разклона за курортния град Сапарева баня, пише Дунав мост.

Чужденецът, който е влязъл в страната по-рано днес, е пътувал с велосипед, когато е бил блъснат от лек автомобил. Колата е управлявана от мъж от Самоков.

Според данните от разследването велосипедистът е починал на място. На водача е направен тест за употреба на алкохол, който е показал отрицателен резултат.

От полицията уточняват, че по случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

 

 

