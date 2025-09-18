Венета Райкова разкри как се събужда

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Откакто е водеща на „Преди обед” по bTV, Венета Райкова на няколко пъти се оплаква, че промяната във всекидневието ѝ пречи на личния живот. Преди дни тя измрънка, че са много мъжете, които ще издържат жена им да си ляга рано и да става също така рано.

В четвъртък пък Райкова реши да се оплаче от самото събуждане за работа. Водещата отбеляза, че освен алармата на телефона, използва и будилник. Принципно ставала в 5, за да се подготви за ефира, който поема в 9:30. От напрежение обаче Райкова се будила и в 3, и в 4, просто защото е притеснена да не закъснее.

Водещата каза също, че чуе ли алармата, веднага става, защото иначе имало голяма вероятност отново да се унесе и да пропусне началото на предаването си.

