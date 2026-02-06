Везенков беше в основата на победата на неговия Олимпиакос в Евролигата, получи и награда MVP на месец януари

кадър: Макс спорт

Българският национал Александър Везенков беше в основата на победата на неговия Олимпиакос със 109-77 над Виртус Болоня в мач от 27-ия кръг на Евролигата.



Разбира се, той беше в стартовата петица на гръцкия гранд и за 24:23 минути на паркета се разписа с 20 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за КПД 31.

След 10 минути игра в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея домакините поведоха с 24-23, а на почивката резултатът бе 61-34 в полза на гръцкия гранд, предаде Спортал. В заключителните минути на срещата гръцкият гранд влезе с преднина от 39 точки (89-50), а до изненади в края не се стигна.

Преди старта на срещата Саша получи наградата си за MVP на месец януари в Евролигата.

