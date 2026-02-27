Вили прави мартеници, за да се бори с рядка болест и да сбъдне мечтата си

Кадър БТВ

С наближаването на Баба Марта щандовете с бяло и червено изпълват търговските центрове. Зад един от тях обаче стои не просто традиция, а битка за живот. 24-годишната Виолета Димитрова страда от рядкото дегенеративно заболяване Атаксия на Фридрайх – диагноза, която променя съдбата ѝ още като дете. В България пациентите са едва 10-15 души. Лечението е експериментално, скъпо и не се поема от държавата, предаде БТВ.

„Беше здраво момиче, развиваше се добре. После започна да залита, походката се развали. Направихме генетично изследване и то потвърди болестта“, разказва майка ѝ Красимира.

Украшението е вписано в списъка на ЮНЕСКО за елементи на нематериалното културно наследство на човечеството

С времето Вили преминава от проходилка към инвалидна количка. Днес е обездвижена в краката и разчита на майка си за ежедневните дейности. Лекарството ѝ струва 1000 евро на месец.

Семейството научава за експериментално лечение от специалисти в САЩ и Италия. Български невролози от Александровска болница съдействат за издаване на протокол, за да може медикаментът да бъде внасян специално за Вили.

Лечението представлява ампули за инжекции, които майка ѝ поставя у дома три пъти седмично. „Това е лекарство сирак – в крайна фаза на проучване. Показва добри резултати, но пациентите са твърде малко и не е финансово изгодно да бъде регистрирано като официална терапия“, обяснява Красимира.

От 2020 г. досега семейството покрива разходите с помощта на дарители. През цялата година Вили изработва ръчно мартеници, които продава в столичен търговски център.

„Правя ги цяла година. Една мартеничка отнема 15-20 минути. Това е нещо, което мога да правя и ми носи удоволствие“, казва тя с усмивка.

В изработката се включва цялото семейство – майка, баща, баба. Бяло и червено, вплетени не само като символ на здраве, а като реална надежда за него.

Сякаш изпитанията не са достатъчни, преди две години Красимира чува още една диагноза – рак на двете гърди.



„Беше огромен шок. Но минах през терапиите, лечението, всичко, което лекарите казаха. Справихме се“, казва тя.

В семейството на Вили болестта не е присъда, а изпитание, което се посреща с поезия и сила. Майката пише стихове, а в един от тях казва: „Като птиците, човекът няма крила… ала с крила е човешката душа.“

Въпреки тежката диагноза, Вили завършва семестриално „Начална и предучилищна педагогика“ с английски език в Софийски университет. Най-много ѝ харесва практиката в детската градина. „Децата бяха много весели, любопитни. Рисувахме, учехме“, спомня си тя.



Мечтата ѝ е да работи с деца с увреждания. „Тя ги разбира напълно и би им била полезна“, казва майка ѝ. В свободното си време Вили рисува пейзажи и абстрактни картини, прави гривни и ръчни изделия. И въпреки всичко, което преживява, пожеланието ѝ към всички остава просто: „Пожелавам на всички да бъдат здрави. Много щастливи. И да знаят, че животът е прекрасен.

Ако искате да помогнете на Вили, може да го направите по следния начин:

Банка: ДСК

IBAN: BG 52STSA 93000022135039

Титуляр: Виолета Пламенова Димитрова

PayPal: help_violetka@abv.bg

Facebook / Vili Art - Support Cure

Източник: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/zhivotat-e-prekrasen-vili-pravi-martenici-za-da-se-bori-s-rjadka-bolest-i-da-sbadne-mechtata-si.html?campaignsrc=clipboard

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!