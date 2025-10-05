Владимир Николов: В спорта няма демокрация, треньорът определя посоката

Кадър Нова ТВ

В спорт няма демокрация – това доказва пътят на волейболната легенда Владимир Николов. Дни след рождения си ден Николов гостува в предаването „На фокус с Лора Крумова” по Нова ТВ, където разказа какво значат скоковете в живота, а и на терена.

„На терена и Алекс, и Мони са ме задминали отдавна – на техните години имах докосване при отскок около три метра и петдесет – те го правят на по над три и шейсет. Добре е, че те осъзнават какво означава да играеш – имаш един треньор, който определя посоката, и ако ти не се съобразиш, значи си вън”, каза той. Легендарния волейболист с усмивка сподели, че макар строгостта и професионализма им в игра, братята рядко се вслушват в съвети извън нея.

„Те са много различни, но са отбор. Старали сме да им дадем добър пример у дома, а пък на игрището успяват да се разберат дори само с поглед, а това е много голяма рядкост”, разказа още Николов. Усилията у дома работят обаче и на терена – и това доказва фактът, че Алекс беше обявен за реализатор номер едно на Мондиала.

„Наградата е вследствие на тренировките и на работата. Ситуацията има и общ план – станахме втори на световно първенство. Но истината е, че ако днес играем с някой от петте най-силни отбора, със сигурност ако играем с тях, те ще ни надвият. В това обаче има и нещо хубаво – защото ние седим до тези отбори, а до преди няколко години бяхме на 33-то място”, каза Николов.

Цялото интервю гледайте във видеото.

