Влакова катастрофа в Испания, има жертви

Няколко души загинаха, след като влак дерайлира в южната испанска провинция Кордоба след сблъсък с друг влак. Това съобщи полицейски говорител пред АФП.

„Има загинали и ранени“, каза говорителят, без да посочи конкретни цифри, предава БГНЕС.

Испански медии съобщават, че катастрофата е причинила смъртта на най-малко петима души, предава "Ройтерс".

