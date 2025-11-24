Внезапно наводнение в Албания: Жена загина, а стотици бяха евакуирани

Снимка Пиксабей

Наводнение в Албания отне живота на една жена и евакуира стотици хора, съобщиха хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на местните власти. Тялото на 75-годишна жена е било открито в събота в Девол в югоизточната част на страната след няколко часа издирване, съобщи полицията. Жената, която изчезна в петък, беше отнесена от внезапно наводнение. Армията е участвала в спасителни и евакуационни операции, разпределение на храна и укрепване на насипи и язовири, пише Актуално

Наложи се евакуация

"Най-малко 200 семейства са евакуирани от четвъртък насам поради наводнения, които са повредили десетки домове, заяви министърът на отбраната Пиро Венгу.

Големи щети на инфраструктурата

„Над 1500 хектара земеделска земя бяха наводнени в събота в южната част на страната“, каза министърът пред репортери. Освен това са повредени около 20 моста, някои от които ще трябва да бъдат изцяло възстановени, добави Венгу.

В събота няколкостотин домове останаха без ток, тъй като свлачища отнесоха множество електропроводи, според съобщения в медиите.

